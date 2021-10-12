YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

12.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik’te sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle güzel görüntüler meydana geldi.

Sabah erken saatlerden itibaren kentte etkili olan sis, merkeze bağlı Orhangazi, İstasyon ve Osmangazi mahalleleri ile Karasu Vadisi'nde "sis denizi" oluşturdu.

Sis dolayısıyla görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye düştü.

Polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...
Bilecik'te su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıBilecik'te su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:52
İkindi
16:00
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Yeni Eczanesi
Merkez
(12.10.2021 18:30 / 13.10.2021 08:30 Nöbetçi) Eczanesi
121020211830131020210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
(12.10.2021 18:30 / 13.10.2021 08:30 Nöbetçi) Eczanesi
121020211830131020210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
(12.10.2021 18:30 / 13.10.2021 08:30 Nöbetçi) Eczanesi
121020211830131020210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.