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Bilecik'te yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

25.01.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te yoldan çıkan araca UMKE ekibi yardım etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan bir hafif ticari araç, UMKE ekibine ait arazi aracıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik UMKE ekiplerinin sunduğu sağlık hizmetlerinin yanında vatandaşların yardımına da koştuğu belirtildi.

Ekiplerin dün gece saat 01.30 sıralarında bir vaka dönüşünde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak kara saplanan bir aracın yardımına yetiştiği kaydedilen açıklamada, "Kara saplanan bir araç, UMKE ekiplerine ait arazi aracının vinciyle çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. UMKE ekibinin özverili çalışmasından memnun olan vatandaşlar teşekkürlerini iletti." ifadesi kullanıldı.

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