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  4. Bilecik'te yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı

Bilecik'te yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Bilecik'te yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, çalıştıkları güneş enerji santralinde mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta özel bir şirkete ait tesiste görevli iki bekçi, yoğun kar yağışı yüzünden yol kapandığı için evlerine gidemedi.

Tesiste iki gün mahsur kalan çalışanlar, kar sularını eriterek su ihtiyacını karşıladı.

Bozüyük Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolu açıp bekçilere ulaşarak yiyecek ikramında bulundu.

Bekçiler, belediye görevlilerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi Bozüyük mahsur kalma

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