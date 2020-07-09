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Bilecik’teki çiftçilere 2 milyon 746 bin liralık destek

BİLECİK HABERLERİ  | 09.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te başvuruda bulunan bin 74 çiftçiye toplamda 2 milyon 746 bin TL’lik destek verileceğini söyledi.İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "2019 yılı yağlı tohumlu bitkiler fark desteği ödenmeye başlandı.

Bilecik’teki çiftçilere 2 milyon 746 bin liralık destek

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te başvuruda bulunan bin 74 çiftçiye toplamda 2 milyon 746 bin TL’lik destek verileceğini söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "2019 yılı yağlı tohumlu bitkiler fark desteği ödenmeye başlandı. 2019 yılı ‘Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Desteği’ kapsamında ilimize başvuru yapan bin 74 çiftçimize 2 milyon 746 bin 413 TL tutarındaki ödemenin yapılması için il icmali bakanlığımıza gönderilmiştir" dedi.

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Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
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