Bilecik’ten 2’inci yardım tırı deprem bölgesine yola çıktı

Bilecik’te toplanan 646 koli gıda malzemesinin bir kısmı dana Elazığ’daki deprem bölgesine gönderildi.

24 Ocak Cuma akşamı Elazığ ili Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye’nin 81 ilinde başlatılan yardım kampanyasına Bilecikliler büyük ilgi gösterdi. Bilecik genelinde 646 paket yardım toplanırken, bunları bazıları bir tıra yüklenerek geçtiğimiz gün deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıkmıştı. Kalan malzemeler bugün Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü önünde bir tıra daha yüklenerek, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

"Elazığ deprem bölgesine 2’inci yardım tırı gönderildi"

Yapılan gönderim hakkında bilgi verem AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "2093 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ’İnsani Yardım Kampanyası’ başlatılmış ve kampanyanın koordinasyonunu yapmak üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkalığı görevlendirilmiştir. Başlatılan insanı yardım kampanyasında ilimizdeki vatandaşlar, belediyeler, kurum ve kuruluşlardan gelen yardım malzemelerinin, AFAD gönüllülerinden 50’sinin farklı zamanlardaki desteği ile kontrolleri, ayrıştırılması ve kolileme çalışmaları tamamlanmıştır. Elazığ deprem bölgesine sevk edilecek malzemelerin yüklenmesi ve paletlenmesi ardından Vali Yardımcımız Burhan Terzioğlu beyin katılımı ile bölgeye sevk edildi" dedi.

