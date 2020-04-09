YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Bilecik'ten Sakarya'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

Bilecik'ten Sakarya'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

SAKARYA HABERLERİ  | 09.04.2020 20:34 | Son Güncelleme

Bilecik'ten Sakarya'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

Bilecik'ten Sakarya'nın Pamukova ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye 1568 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mekece Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan araçtaki 4 kişinin izin belgesi olmadan kente girmeye çalıştığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri geçişine izin vermedikleri aracı geri gönderdi.

30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan 4 kişiye 392'şer lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, jandarma ekipleri, Pamukova ilçesi Paşalar Deresi mevkisinde piknik yapan iki kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Pamukova

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı

Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:05
İkindi
16:44
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Esra Eczanesi
Adapazari
Ihlamur Eczanesi
Adapazari
Merkez Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Tuba Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Sakarya’da okullar korona virüs tehdidine karşı dezenfekte edildi

Sakarya’da okullar korona virüs tehdidine karşı dezenfekte edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.