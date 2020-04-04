Bilek Güreşçiler, evlerinin çatılarında çalışıyorlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrasında Ispartalı Bilek Güreşçiler, tempoyu düşürmedi. Isparta Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcuları, evlerinde ve çatılarda yaptıkları antreman yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Sporcular, tahta ve demirlerden antrenman malzemeleri yaptılar.

Türkiye ve Dünya dereceleri bulunan Mehmet Dönmez ile yarışmalara hazırlanan Hasan Semih ve Arif Ev çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor. Bilek Güreşçiler, diğer sporculara ve vatandaşlara ’Evde Kalın, sporla kalın’ mesajı gönderiyorlar. Bu arada Isparta Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mehmet Ay, Isparta ve ilçelerde bulunan sporcularının ev ortamında da yarışmalara hazırlandığını belirterek, tempoyu düşürmediklerini söyledi.

