Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Gençler Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki müsabakalara, 13 şehirden yaklaşık 200 sporcu katılıyor.

Kız ve erkeklerin karışık yarıştığı müsabakaların ilk gününde dereceye girmeye çalışan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, bilek güreşi müsabakalarının Karabük'te yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sporcuların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Güven, turnuvaya katılan tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

Turnuvada sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Organizasyon, yarın sona erecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz