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Bilek Güreşi Gençler Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı

28.12.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müsabakalara 13 şehirden yaklaşık 200 sporcu katılıyor

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Gençler Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki müsabakalara, 13 şehirden yaklaşık 200 sporcu katılıyor.

Kız ve erkeklerin karışık yarıştığı müsabakaların ilk gününde dereceye girmeye çalışan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, bilek güreşi müsabakalarının Karabük'te yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sporcuların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Güven, turnuvaya katılan tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

Turnuvada sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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