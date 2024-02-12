Bilek güreşi şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu

10-11 Şubat 2024 tarihlerinde Konya’da yapılan şampiyonaya, 81 ilden 425 sporcu katıldı. Ağrı’yı temsil eden Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi öğrencisi Semiha Uğur, kızlar 55 kiloda sağ kolda finale kadar yükseldi. Finalde rakibine yenilen Uğur, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uğur’un başarısından dolayı gurur duyduklarını belirten beden eğitimi öğretmenleri Barış Uzun ve İbrahim Arslan, öğrencilerinin bilek güreşine ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi. Uzun ve Arslan, Uğur’un çalışkan, azimli ve disiplinli bir sporcu olduğunu ifade etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de Uğur’u ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kökrek, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanda başarılı olmalarını istiyoruz. Semiha Uğur, bizim için bir gurur kaynağı oldu. Kendisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

