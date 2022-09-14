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Bilet.com Seri A yatırım turunda 1,2 milyon dolar yatırım aldı

14.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilet.com Üst Yöneticisi Doç. Dr. Atakan Kurt: - "Diğer alanlarda da global açılımı devam ettirerek, dünya çapında bilet odaklı Super App olmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Seyahat deneyim platformu Bilet.com, Seri A yatırım turunda yurt dışı yatırımcılardan 1,2 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seri A yatırım turunun tamamlanmasıyla ilk defa yatırım alan Bilet.com, alınan yatırımla birlikte mevcut pazar payını artırmayı ve müşteri deneyimine odaklanmayı hedeflerken, aynı zamanda seyahat alanında farklı yurt dışı pazarlarda da hizmete başlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Doç. Dr. Atakan Kurt, salgının etkilerinden tam anlamıyla kurtulamayan bir sektörde faaliyet göstermelerine rağmen hızlı büyümeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Kendilerine güvenen yatırımcılara teşekkür eden Kurt, 2022 yılında 1,5 milyon, 2023 yılında ise 3 milyon bilet satışı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik biletlemesi alanında ağustos ayı itibarıyla yurt dışına açıldıklarını aktaran Kurt, diğer alanlarda da global açılımı devam ettirerek, dünya çapında bilet odaklı Super App olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurt, "Similarweb Temmuz ayı verilerine göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında Turizm kategorisinde ilk 10’da yer alan Bilet.com, Türkiye’de ve dünyada seyahat ve etkinlik biletlerini bir arada sunan ilk ve tek bilet platformu olma özelliğini taşıdığını da ekleyelim." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, müşterilerine baştan sona kesintisiz bir süreç sunarak, uygun uçak bileti ve otobüs bileti satışı amacıyla 2015’te yola çıkan yerli bilet platformu Bilet.com, 2016 yılında feribot biletlerini, 2018 yılında eğlence biletlerini ve 2020 yılında ise araç kiralama özelliğini portföyüne ekledi.

Bu alanlara online bilet platformları arasında "ilk kez" yer veren Bilet.com, aynı zamanda online İstanbulkart dolum hizmeti de sağlıyor.

Gelecek dönemde tüm şehirlerin kart yüklemesinin de bilet.com üzerinden yapılması planlanıyor. Firma yakın zamanda hizmetlerinin arasına otel rezervasyonunu da ekleyecek. Böylece Londra'da evinden çıkıp, Kapodokya'ya seyahat etmeyi planlayan bir kullanıcı uçak biletinden konaklayacağı otele kadar olan tüm seyahat ve etkinlik türlerine ait biletlere tek bir uygulamada erişebilecek.

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