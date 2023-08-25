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Bileti olan forma almaya koşuyor

25.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı öncesinde birçok vatandaş milli takım forması almak için adeta sıraya giriyor.

Bileti olan forma almaya koşuyor

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde 8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda Ermenistan ile oynayacağı maça az bir süre kaldı. Müsabakanın satışa sunulan biletleri dakikalar içinde tükenirken, taraftarları da heyecan sardı. Eskişehir’de uzun yıllardır spor malzemeleri satışı yapan esnaf Bekir Kocabıçak, heyecanla beklenen maç öncesinde hazırlık yapmak isteyen vatandaşların Milli Takım formalarına yoğun talep gösterdiğini belirtirken, “Forma yetiştirmekte zorlanıyorum, koli koli forma getiriyoruz, 3-4 gün içerisinde tükeniyor” dedi.

“BİLETİ OLAN FORMA ALMAYA KOŞUYOR”

Milli Takım’ın Ermenistan’ı konuk edeceği maçın oynanmasına az bir süre kalmasıyla Eskişehirli taraftarların Milli formalara ilgi gösterdiğini dile getiren esnaf Bekir Kocabıçak, vatandaşlara forma tedarik etmekte zorlandığını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan sürekli forma sipariş ederek, vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştığını belirten Kocabıçak, “Eskişehir için çok iyi çünkü Eskişehir uzun zamandır süper Lig’de bir takımı yok. Bildiğiniz üzere Eskişehirsporumuz amatör kümeye düştü, ama inşallah yeniden eski günlerine gelecek. Ben inanıyorum ki Eskişehirliler stadyumu kendi başına doldurur, başka illerden misafirler olmasaydı da Eskişehir boş koltuk bırakmazdı. Biletini alan, forma almaya geliyor, taraftarlar özlemiş. Özellikle küçük çocuklar çok heyecanlı, ilk maçına girecek olanlar da var. Bilet alabilen ilk forması olması için milli forma almaya geliyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 2-3 günde bir koli koli ürün getiriyoruz, yine de yetiştiremiyoruz. Lisanslı ürün olmasına karşın fiyatları da gayet makul olunca vatandaşlar talep gösteriyor. Lisanslı olmasına rağmen, Süper Lig takımlarının formalarından yarı yarıya daha ucuz. Geçen sezon formaları 400 lira civarındayken, yeni sezon formaları ise 800 ila bin 200 lira arasında satılıyor. Formasız kimse kalmasın demek istiyorum” dedi.

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