Bileyciler iş başında

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileycileri caddelerdeki yerlerini aldı.

Kurban Bayramı öncesinde Bandırma Caddelerinin vazgeçilmezlerinden olan bıçak bileycileri bu sene de Kurban Bayramı öncesinde yerlerini aldılar. El sanatlarında olduğu gibi bıçak bileyciliğinin de artık yok olma aşamasına geldiğini belirten bileyci ustaları "Bizlerden sonraki nesiller herhalde bu mesleği bilemeyecekler" dediler.

30 seneden bu yana bu mesleği yaptığını söyleyen Naci Kalaycı “Her geçen gün bizlere gelerek bıçaklarını bileyleten insanların sayıları azalıyor. Birde bu sene pandemi dolayısıyla kurban kesiminin azalacağı konuşuluyor. Bu da bizim işleri yarı yarıya azaltacaktır. En yoğun gün olan arefe gününde işlerimiz açılmasını bekliyoruz “ dedi.

Baba mesleğinden geldiğini belirten bıçak bileycisi Kudret Demirezen ise 25 sene önce babasından bu mesleği öğrendiğini belirterek “Sanıyorum ki bizden sonra bu meslek bitecek. Ben bu mesleği damadım Selahattin İlginer’e öğretiyorum. Onun bu bayrağı Bandırma’da taşımasını isterim. Bu bayramda beklentimiz kurban kesiminin yoğun olması ve bıçakların fazla bilenmesidir “dedi.



