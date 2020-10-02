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Bilgi Evi öğrencileri İtfaiye Haftasını kutladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi öğrencileri, İtfaiye Haftasını kutladı.Eğitim dışında çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası münasebetiyle Bilgi Evi öğrencilerini itfaiye personeliyle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi öğrencileri, İtfaiye Haftasını kutladı.
Eğitim dışında çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Haftası münasebetiyle Bilgi Evi öğrencilerini itfaiye personeliyle buluşturdu. İtfaiye Haftasını kutlayan öğrenciler, yetkili personelden itfaiye araçlarının işlevleri ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgi aldı. Yangın söndürme teknikleri ve aletleri, yangında ilk yapılması gereken konuların yanı sıra itfaiyenin görevleri, temel yangın bilgisi ve olaylara nasıl müdahale edildiğine dair bilgilerin verildiği gezide öğrenciler, itfaiye kıyafetleri giyerek tava üzerinde oluşturulan yangına da müdahale etti. Tanıtıcı gezide öğrenciler, yapılan bilgilendirmeden dolayı itfaiye personeline teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evi öğrencileri, Dicle Üniversitesi Teknokent Araştırma Geliştirme Üretim Merkezini gezdi. Kolonya, kozmetik, dezenfektan ve kontakt lens solüsyon üretimini yakından görme şansı yakalayan öğrencilere, Teknokent Araştırma Geliştirme Üretim Merkezinde görev yapan akademisyenler bilgilendirmelerde bulundu. Bilgi Evi Gezi Kulübü, kentte yetiştirilen, tadı ve büyüklüğü nedeniyle dünyaya nam salmış olan Diyarbakır karpuzunun üretim alanlarını ziyaret ederek, üretim ile ilgili çiftçilerden bilgi aldı. Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen teknik ve tanıtıcı gezide öğrenciler merak ettikleri soruları üretici çiftçilere yöneltti.

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