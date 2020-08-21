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Bilgi Evi öğrencileri şehirlerini tanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler için yaz etkinlikleri düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler için yaz etkinlikleri düzenliyor. Düzenlenen etkinliklerle öğrenciler kendi şehirlerini tanıyıp çeşitli kurslardan faydalanıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler yaz etkinlikleri programı ile çeşitli etkinliklere katılıyor. Öğrenciler, kendi şehirlerini tanıması ve tarihi yapılarla ilgili bilgi sahibi olmaları amacıyla alanında uzman rehberler eşliğinde tarihi Sur ilçesini gezdi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Dağkapı Meydanında başladıkları geziye Ulu Cami ile devam etti. Öğretmenler, Ulu Cami’de yer alan El Cezeri’nin önemli sanatlarından güneş saati hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Ardından Hasan Paşa Hanını ve Hz. Süleyman Cami’si ve müzeleri gezen öğrenciler, geziden çok memnun kaldıklarını belirtti.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde az sayı ile gruplar halinde yapılan etkinlilerde maske, mesafe ve temizlik kuralları en üst seviyede tutuluyor. Etkinliklerde çocuklar belirlenen takvim ile tarihi Sur ilçesinin yanı sıra Eğil Peygamber Kabirleri ve Ergani Makam Dağını, Gazi Köşkünü, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ile Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesi ve bir alışveriş merkezinde yer alan akvaryumu gezme fırsatı yakalayacak.
Öğrenciler ayrıca Büyükşehir Belediyesinin Seyrantepe TOKİ’de yer alan havuzunda belirlenen periyotlarla uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

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