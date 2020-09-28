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Bilgi Evi’nden öğrenci ve velilere oryantasyon eğitimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

2020-2021 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci ve velilerine yönelik oryantasyon eğitimi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için de destek çalışmalarına da başladı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi, öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde başarılı bir grafik yakalamaları amacıyla öğrenci ve velilere yönelik oryantasyon eğitimi verdi.

2020-2021 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci ve velilerine yönelik oryantasyon eğitimi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için de destek çalışmalarına da başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi, öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde başarılı bir grafik yakalamaları amacıyla öğrenci ve velilere yönelik oryantasyon eğitimi verdi. Korona virüs tedbirlerine uyularak yapılan oryantasyon eğitiminde öğrenci ve veliler, akademik takvim, veli ve velilik görevleri, okul fobisi, öğrenci gelişim özellikleri, aile ilişkilerinin çocuğa yansıması, istismar ve ihmal, uyum ve davranış bozuklukları, ilk yardım, sağlık, öz bakım ve hijyen, iletişim, çalışma ortamının hazırlanması ve ders çalışma teknikleri konularında rehber öğretmenler tarafından bilgilendirildi.
Yapılan oryantasyon eğitiminin ardından yeni kayıt yaptıran öğrenciler Bilgi Evi’ni tanıma fırsatı buldu. Rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleşen tanıtımda öğrenciler, Bilgi Evi dersliklerini, kütüphane, seminer salonu ve bilişim sınıfını gezdi. Öğrenciler, Bilgi Evi tanıtımı esnasında eğitmenleriyle tanıştı ve 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde işlenecek dersler, kültür, sanat ve sosyal faaliyetler konularında bilgilendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için Bilgi Evi’ne kayıt yaptıran öğrencilere, rehber öğretmenler ve eğitmenler, EBA üzerinden eğitimlerinin en iyi şekilde almaları ve derslerinden geri kalmamaları için destek olduğu, belirlenen sınıflarda EBA Destek Noktası oluşturan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, evinde sisteme erişim konusunda sorun yaşayan öğrencilere yardımcı olunduğu belirtildi.

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