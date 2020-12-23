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Bilgi yarışmasının talihlileri hediyelerine kavuştu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.12.2020 18:05 | Son Güncelleme

Korona virüs dolayısıyla sosyal etkinliklerini online olarak gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi’nin online bilgi yarışmasına katılarak hediye kazanan talihlilere hediyeleri belediye görevlileri tarafından dağıtıldı.Adıyaman Belediyesine ait sosyal medya hesaplarını takip edip, bilgi yarışması canlı yayınını beğenip, kendi sayfasından paylaşan ve sorulan sorulara doğru yanıt veren 20 kişi belediyeden powerbank kazandı.

Bilgi yarışmasının talihlileri hediyelerine kavuştu

Korona virüs dolayısıyla sosyal etkinliklerini online olarak gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi’nin online bilgi yarışmasına katılarak hediye kazanan talihlilere hediyeleri belediye görevlileri tarafından dağıtıldı.
Adıyaman Belediyesine ait sosyal medya hesaplarını takip edip, bilgi yarışması canlı yayınını beğenip, kendi sayfasından paylaşan ve sorulan sorulara doğru yanıt veren 20 kişi belediyeden powerbank kazandı. Talihlilerin adreslerini tek tek bulan belediye görevlileri, kazandıkları hediyeleri evlerine kadar götürerek talihlilere takdim etti.
Hediyelerini kısa süre içerisinde evlerine kadar getiren belediye görevlilerine ve yarışmanın düzenlemesini sağlayan belediye yetkililerine teşekkür eden talihliler ise bu tarz etkinliklerin pandemi sürecinde çok güzel olduğunu söyleyerek, devam etmesini istedi.

Bilgi yarışmasının talihlileri hediyelerine kavuştu

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