Bilgievi öğrencileri satrançta ter döktü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Bilgievleri’nde düzenlenen "Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası" online olarak tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgievleri’nde eğitim gören çocukların zihinsel becerilerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla "Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası"nın üçüncüsünü düzenlendi. Turnuva bu yıl korona virüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Sadece Bilgievi öğrencilerinin katılabildiği satranç turnuvasına 14 yaş ve altı kategorisinde yarışan 40 öğrenciden İzmit Gazi Akça Koca Bilgievi öğrencisi Sinan Can Altay isimli öğrenci birinci oldu. Turnuvada ikinci Ömer Esad Mercan olurken üçüncü ise Denizhan Akkonak oldu.Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvasında 10 yaş ve altı kategorisi Burak Beker isimli öğrenci birinci olurken, Bertuğ Su ikinci, Eren Ayaz ise üçüncü oldu.

