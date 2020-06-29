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Bilgievleri kayıtları başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 11 ilçedeki 17 Bilgievi’nde yaz sezonu, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak ilk ve orta öğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet veren Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

Kocaeli’de 11 ilçedeki 17 Bilgievi’nde yaz sezonu, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak ilk ve orta öğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet veren Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Kocaeli genelinde 11 ilçedeki 17 Bilgievinde yaz sezonu korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacak. Bilgievlerindeki yaz faaliyetlerine kayıtlar, sezon boyunca devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin en önemli projelerinden olan Bilgievlerinde çevrimiçi yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı. Çocuklarının Bilgievlerinde eğitim almasını isteyen çok sayıda aile internet üzerinden kayıt yapabilecek.
Bilgievlerinde yaz sezonu boyunca temel dini bilgiler ve kuran eğitimi, kodlama, el sanatları, İngilizce dil kampı, bisiklet ve kamp etkinlikleri yapılması planlanıyor. Uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilecek yaz etkinlikleri için Bilgievleri yaz okulu eğitim kutusu, öğrencilerin evlerine gönderilecek. Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan eğitim kutusu, birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar online başvuru ile kayıt yapan öğrencilerin yaz dönemi boyunca yetenek geliştirmelerine fırsat verecek eğitim materyallerini barındırıyor.
Eğitim kutusunda; Elif-Ba, diyanet temel dini bilgiler kitabı, akıl oyunları, velilere özel rehberlik bülteni, öğrencilere özel rehberlik bülteni, etamin, quilling, filografi eğitim setinden bir ya da birkaçı ve resim atölyesi seti gibi malzemeler bulunuyor.

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