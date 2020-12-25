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Bilgievleri öğrencilerine çevrimiçi deneme sınavları

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

Bilgievi ortaokul öğrencilerine deneme sınavları yapılarak gençlerin eğitimlerine olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında önemli bir yeri olan ve Türkiye’ye örnek olan Bilgievleri, öğrencilerini bu süreçte yalnız bırakmıyor.

Bilgievleri öğrencilerine çevrimiçi deneme sınavları

Bilgievi ortaokul öğrencilerine deneme sınavları yapılarak gençlerin eğitimlerine olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.
Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında önemli bir yeri olan ve Türkiye’ye örnek olan Bilgievleri, öğrencilerini bu süreçte yalnız bırakmıyor. Eğlenceli ve öğretici sosyal medya içeriklerinin yanında sınavlara hazırlanan gençler için deneme sınavları gerçekleştiriliyor. LGS hazırlığı yapan öğrenciler için sınav hazırlığı olurken, 5,6 ve 7. sınıf öğrencileri için öğrendiklerini pekiştirme imkanı sunuluyor.
Eğitici, öğretici ve eğlendirici projelerle gençlerin evde kalma süreçlerini daha iyi geçirmeyi amaçlayan Bilgievi Koordinasyon Merkezi, bu anlamda tüm fedakârlıkları yapıyor. Sınavlara yoğun ilgi gösteren öğrenciler de sosyal medya yoluyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor. Deneme sınavı uygulanan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine ilk deneme yüz yüze uygulandı. 2. deneme sınavı ise öğrencilerin evlerine gönderildi. Sınav sonuçları öğretmenlerce takip edilerek gerekli konularda tekrarlar yapılıyor. Velilere gönderilen sınav karnesi ile de öğrencilerin gelişimlerinden aileler haberdar ediliyor. Öğrenciler 6 deneme sınavına katılacak. 2 bin kayıtlı öğrenci için sınavlar çevrim içi ortamda uygulanmaya devam edecek.
LGS tarihine kadar uygulanacak sınavlarda öğrenciler kendilerini Türkiye genelinde değerlendirme imkanına da sahip olacak. Eğitimlere düzenli katılarak sınavlara girmek isteyen öğrenciler çevrimiçi kayıt olabilecek.

Bilgievleri öğrencilerine çevrimiçi deneme sınavları

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