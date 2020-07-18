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Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Bilgievleri, LGS sınavının sonuçlarının açıklanması ardından öğrencilere tercih döneminde yardımcı olacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bilgievleri, LGS sınavının sonuçlarının açıklanması ardından öğrencilere tercih döneminde yardımcı olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik çalışmaları devam ediyor. Bilgievleri, LGS sınavının sonuçlarının açıklanması ardından öğrencilere tercih döneminde sağlıklı karar verebilmesi için yardımcı olacak. Bilgievi koordinasyon merkezi tarafından uygulanan “LGS tercih işlemlerinde yanınızdayız” projesinden LGS’ye giren öğrenciler faydalanabilecek. Görüşmeler Uzman PDR eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek. Proje kapsamında öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda ücretsiz LGS tercih danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlanıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler Kılavuz Gençlik internet sitesi üzerinden randevu alabilecek.

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