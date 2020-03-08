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Bilgili kadınlarla kahvaltıda buluştu

ADANA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, 8 Mart Kadınlar Gününde AK Parti Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, 8 Mart Kadınlar Gününde AK Parti Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bilgili, tüm emekçi ve cefakar kadınların günün kutladı.
Başkan Bilgili, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kozan Kadın Kolları Başkanı Saffet Sarıca ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Bilgili, burada yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Hükumetimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aracılığıyla kadınlarımıza pozitif ayırımcılık yapmış ve hak ettikleri değeri vermiştir. Hayata geçirilen projelerle, geleceğin kadınları, anneleri olan kız çocuklarımızın eğitimine önem verilmiş; kadın hakları, aile ve çocuk eğitimi gibi pek çok konuda, gerek devletimiz gerek sivil toplum kuruluşları tarafından kadınlarımız toplumun en değerli yapı taşı olmuştur. Çanakkale’de Sakarya’da tarihte her zaman cephede yer alan kadınlarımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, doğal afet, ekonomik baskılar dahil olmak üzere kahraman ordumuzun çıktığı her harekatta bile fedakarlıklarını esirgememiştir. Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor kadınlarımıza sağlıklı huzurlu bir yaşam temenni ediyorum” dedi.

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Büşra Eczanesi
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