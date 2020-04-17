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Bilgisayar almak için biriktirdiği harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİİRT HABERLERİ  | 17.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bilgisayar almak için biriktirdiği harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİİRT (AA) - Siirt'te ortaokul öğrencisi İkranur Yıldırım (12), bilgisayar almak için biriktirdiği harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Siirt 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İkranur Yıldırım (12) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sundu.

Yıldırım ailesini evlerinde ziyaret eden Siirt Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İkranur'un bağışladığı 504 lirayı teslim aldı.

Ekip daha sonra parayı Ziraat Bankası Siirt Şubesi'nde açılan hesaba yatırdı.

Bilgisayar almak için harçlık biriktirdiğini belirten Yıldırım, "6 ayda 504 lira biriktirdim. Bir yılın sonunda uygun fiyatla bir bilgisayar almayı düşünüyordum. Ancak Cumhurbaşkanımızın kampanyasını duydum. Bilgisayarım şu an durabilir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha acildir. Bu kampanyaya ben de kendi imkanlarımla, biriktirdiğim harçlığımla destek olmak isterim. Çok mutluyum. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu Üyesi Mihraç Teğin ise örnek davranışından dolayı Yıldırım'ı kutlayarak, "Kızımız, bizi arayarak kampanyaya harçlığıyla destek olacağını iletti. Biz de adına açılacak hesaba yatırmak üzere evine giderek parayı teslim aldık." ifadelerini kullandı.

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