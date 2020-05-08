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Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için valiliklere başvuracak

BURSA HABERLERİ  | 08.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu kararıyla 16 Mart’ta örgün eğitimi durduran ve uzaktan eğitim modeline geçen Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için valiliklere başvuracak

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu kararıyla 16 Mart’ta örgün eğitimi durduran ve uzaktan eğitim modeline geçen Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bilgisayarı olmayan öğrenciler de valiliklere başvuru yapacak.
BUÜ Yönetimi, bulundukları ortamda internet veya bilgisayar bulamayan öğrenciler için 81 ilin valiliği ile temasa geçti. Valilik koordinasyonunda belirlenen gün ve saatlerde öğrencilere internet erişimi ve bilgisayar temini için destek isteyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından kurumlara yaptıkları başvurdukları dilekçe örneğini paylaşarak “E-sınavlar sırasında internet erişimi, bilgisayar temini gibi konularda zorluk çekecek öğrencilerimize yardımcı olunması için 81 il valimizden istirhamda bulunduk” notunu yazdı.
Hiçbir öğrenci mağdur olmayacak
Ülkedeki tüm üniversiteler gibi Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin kalan kısmını uzaktan eğitim modeli ile tamamlayacağını kaydeden Rektör Kılavuz; “Üniversitemiz de diğer üniversiteler gibi uzaktan eğitim modeline geçti. Eğitim öğretim takviminin sonunda e-sınav yapılacağı öğrencilerimize duyurmuştuk. Ancak; Üniversitemize çeşitli şekillerde yapılan başvurularda; eğitime ara verilmesi nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrencilerin, bulundukları yerlerde e-sınav için gerekli olan internet erişimi, bilgisayar temini gibi imkanları sağlamakta zorluk çekeceklerini anladık. Bu çerçevede herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla, yapılacak e-sınavlar için başvuruda bulunacak öğrencilerimize internet erişimi, bilgisayar temini ve benzeri konularda yardımcı olunması ve konunun kaymakamlıklarınıza da duyurulması konusunda 81 ilimizin valiliklerine resmi yazı yazdık. İnşallah sınav sürecinde hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak” diye konuştu.
Öte yandan Rektör A. Saim Kılavuz, e-sınavların 28 Mayıs ile 13 Haziran arasında gerçekleştirileceğini belirtti. Kılavuz, herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere de belgelemeleri kaydıyla mazeret sınav hakkı verildiğini açıkladı.

Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenci e-sınav için valiliklere başvuracak

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