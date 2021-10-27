Bilim insanları, kolon kanseri tedavisindeki son gelişmeleri konuşacak

Antalya'da aynı anda düzenlenecek ​​​​"​​​1. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi", "18. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi" ile "9. Türk Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi"ne 12 ülkeden bilim insanları katılacak.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği tarafından, Belek Turizm Merkezi'nde 30 Kasım-4 Aralık'ta düzenlenecek kongrelerde kolon (kalın bağırsak) kanseri tanı ve tedavilerindeki güncel gelişmeler değerlendirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Çin, Polonya, Ukrayna, Kuzey Makedonya başta olmak üzere 12 ülkeden katılacak 870 bilim insanı, 400'ün üzerinde bildiri sunacak.

Dernek Başkanı Mehmet Ayhan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez uluslararası alanda düzenleyecekleri kongrelere katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Kongrenin kurslarla başlayacağını dile getiren Kuzu, şunları kaydetti:

"Kalın bağırsak kanseri, özellikle son yıllarda gençlerde artış gösterdi. Kongrelerimizde, kalıtımla geçiş gösteren kansere karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğine dair birçok uluslararası katılımlı panel gerçekleştirileceğiz. Özellikle laparoskopik ve robotik cerrahi alanında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi, bunlar öne çıkacak. ABD'den David Liska ve Emre Görgün, Almanya'dan Werner Hohenberger, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Maher Abbas, Birleşik Krallık'tan Amjad Parvaiz ve Philip Quirke, Çin'den Zheng Liu, Kore'den Seon-Hahn Kim, Litvanya'dan Narimantas Samalavicius ve Rusya'dan Petr Tsarkov kongremizde bizimle olacak."

