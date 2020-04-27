YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan "hastaneye gitmekten çekinmeyin" çağrısı

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan "hastaneye gitmekten çekinmeyin" çağrısı

ANKARA HABERLERİ  | 27.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: - "Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin" - "Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar" - "Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa, mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir"

DUYGU YENER - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma endişesiyle hastane başvurularında yaşanan azalmaya ilişkin, "Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin." dedi.

Prof. Dr. Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan virüs endişesinin hastane başvurularına da yansıdığını söyledi.

Hastanelerin koronavirüs nedeniyle gerekli önlemleri aldığını belirten Kara, "Bir şekilde acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin. Kovid olduğu düşünülen hastalar, hastanenin içinde ayrı alanlara alınıyor. Acil olarak gelmesi gerekecek hastayla bir araya gelinmemesi sağlanıyor." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Kara, hastanelerde sosyal mesafe, izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine çok dikkat edildiğini vurgulayarak, "Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar." diye konuştu.

- "Çocuğumun boyu uzamıyor diye hastaneye gelmeyelim"

Çocuk Hastalıkları ve Enfeksiyonu Uzmanı olan Prof. Dr. Kara, hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiği konusunda ise ailelere şu bilgileri aktardı:

"Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun. Mümkün olduğunca en az sayıda yanınızda bir refakatçinizle beraber maske takarak hastaneye gidilmesi en uygun olanıdır. Hastanelerde karşılama alanları oluşturuldu. Burada Kovid bulguları olan hastalar ayrılıyor. Geliş sebebinizi söyleyip ona göre değerlendirilmesi ile ilgili kovid bulguları olan kişilerden ayrı alanlarda değerlendirilirsiniz. "

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
Anahtar Kelimeler:
acil Enfeksiyon Prof. Dr Ateş Kara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:47
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:46
Yatsı
21:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Yeni Melek Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Pınar Eczanesi
Yenimahalle
Natoyolu Eczanesi
Mamak
Rumeli Eczanesi
Mamak
Ada Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.