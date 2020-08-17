Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, arı ürünlerini anlattı

İSTANBUL (AA) - Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için çok önemli ürünler. Ülkemiz arıcılık açısından ciddi bir potansiyele sahip. Yerli arı ürünlerinin üretimi desteklenmeli ve artırılmalı." ifadelerini kullandı.

BEE’O UP Propolis açıklamasına göre, BEE’O UP Propolisin Bursa’daki Sözleşmeli Arı Sütü Üretim Çiftliği'ndeki Arıcılık ve Arı Ürünleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Prof. Dr. Kara burada yaptığı sunumda, çocuk sağlığında ve beslenmesinde arı ürünlerinin yeri ve öneminden bahsetti.

Ham bal, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve polen gibi arı ürünlerinin çocukluk çağından itibaren tüketiminin büyük önem taşıdığını aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Propolis 20 milyon yıldır doğada var olan ve insanlar tarafından da kullanılan doğal bir ürün. Propolis ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda, propolisin hem tarihte hem de halen günümüzde, antiviral, antibakteriyel, antioksidan, antifungal ve antienflamatuvar özellikleri ile ön plana çıktığını görüyoruz. Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için çok önemli ürünler. Ülkemiz arıcılık açısından ciddi bir potansiyele sahip. Yerli arı ürünlerinin üretimi desteklenmeli ve artırılmalı."