Bilim Merkezi’nde "Yaz Atölyeleri" başladı

Kocaeli Bilim Merkezi’nde 4-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen "Yaz Atölyeleri" başladı.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde çocuklara yönelik düzenlenen "Yaz Atölyeleri" başladı. Uygulamalı gerçekleştirilen atölyeler 4-13 yaş arası çocukların zihinsel gelişimine ve eğlenmesine katkı sağlıyor. Kocaeli Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleşen yaz atölyeleri tatil boyunca devam edecek. Korona virüs önlemeleri kapsamında gerçekleşen uygulamalarda çocukların atölyelere girmeden önce ateşleri ölçülüyor. Etkinlik yapımı sırasında sosyal mesafeye uyularak eğlenceli vakitler geçirilirken çalışmalar sırasında alanda maske takma zorunluğu bulunuyor.

’Tohum bombası’, ’temizlik robotu’, ’bilim çocuk dergi’, ’mis kokular etkinliklerinden oluşan atölye çalışmalarına kayıt işlemleri, Kocaeli Bilim Merkezinin resmi internet sitesi üzerinden, online olarak gerçekleştirilebiliyor.

