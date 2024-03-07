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Bilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladı

İHA İHA
07.03.2024 15:48
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Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Antalya’dan gelen ortaokul öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Bilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladı

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı her yaştan öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. Marmaris’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de öğrenci ve öğretmenleri ağırlayan Bilim Parkı’nın dünkü konukları Antalya’dan gelen öğrenciler oldu.

Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan Beymelek Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Bilim Parkı’nı ziyaret etti. Parkta görevli öğretmen Belma Güler ve Sibel Yılmaz çocuklara parkı tanıtarak, bilgi verdi. Ardından Üreten Çocuklar Akademisi Derneği öğretmeni Mehmet Doğan da misafirlere bilim gösterisi sundu.

Bilim Parkı’nı çok beğenen öğrenciler Demre’de de böyle bir parkın yapılmasını istediklerini belirterek “Çok güzel vakit geçirdik. Hem eğlendik hem de öğrendik” dediler.

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