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Bilim Sanat Merkezi değerlendirmeleri birinci aşaması tamamlandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.10.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim üyesi Dr.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim üyesi Dr. Ridvan Karabulut tarafından hazırlanan Bilim ve Sanat Merkezi giriş değerlendirmelerinin birinci aşaması tamamlandı.
Tamamlanan aşama ve ikinci aşama ile ilgili çok fazla soru aldıklarını belirten Karabulut; "Öncelikle bunun hazırlık gerektiren bir değerlendirme olmadığını söylemek gerekir. BILSEM sınavına hazırlık kitabı denilen kitaplar amaca uygun materyaller değildir. Bu sınav anlık potansiyeli ölçmek içindir. Hazırlık gerekmez. BILSEM’ler ek uygulama okulu statüsündedir. Örgün eğitim kurumu değildir. BILSEM’e girmemiş olmak dünyanın sonu değildir. Bir okula bu kadar büyük bir anlam yüklemek hem çocuklara hem de kuruma zarar verir. Çocuklarımızın başarısı üzerinden kendimizi ifade etmemiz sağlıklı bir bakışı yansıtmamaktadır" dedi.

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