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  4. Bilim Tırı yeni yüzüyle öğrencilere bilimi sevdiriyor

Bilim Tırı yeni yüzüyle öğrencilere bilimi sevdiriyor

KONYA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim Tırı, yenilenen yüzüyle bilim meraklısı öğrencilere bilimi sevdiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim Tırı, yenilenen yüzüyle bilim meraklısı öğrencilere bilimi sevdiriyor. İlçelerde eğlenceli etkinlikler düzenleyen Bilim Tırı, 2020 yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi tarafından taşradaki öğrencilerde bilim merakı uyandırmak amacıyla kurulan Bilim Tırı, yenilenen yüzüyle öğrencilerin ayağına gidiyor. Birbirinden eğlenceli ve düşündürücü bilim gösterileri ile öğrencilere bilimin eğlenceli yüzünü aktaran Bilim Tırı, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi çalışmaları kapsamında bilim turuna çıkıyor. Görsel, eğitsel ve bilimsel sergi alanları ile öğrencilerin bilime olan merakının artmasını sağlayan Bilim Tırı, insan vücudunu anlatan anatomik modeller, gezegenler ve dünyamız, Dinazor T-Rex, aynalı el becerisi ile piramit yapboz gibi birbirinden eğlenceli materyallerle hem eğlendiriyor hem öğretiyor. İlçelerde etkinliklerini sürdüren Bilim Tırı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

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