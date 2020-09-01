YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.09.2020 19:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, sorumsuz vatandaşı ’ateş yakmak yasak’ diyerek uyardı.
Edinilen bilgilere göre; ilçenin Elmatepe Mahallesi’nden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan itfaiye ekibi, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın yol kenarında lastik, motor parçaları ve hurda gibi eşyaları yaktığını gördü. Bilinçsizce yakılan ateşi, otluk alana, çevredeki evlere ve çöp kovasına sıçramadan söndüren itfaiye ekibi; "Böyle şeyler izin alınmadan yakılmaz. Yakma yok zaten. Ateş yakmak yasak. Buradan yayılır evlere gider." diyerek, sorumsuz vatandaşı uyarmayı da ihmal etmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Özhan’dan İrfaniye Mahallesine yeni mağaza
Özhan’dan İrfaniye Mahallesine yeni mağaza
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
12:58
İkindi
16:38
Akşam
19:34
Yatsı
20:59

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aksu’dan, Cumhuriyet Başsavcısı Özbakır’a Ziyaret
Aksu’dan, Cumhuriyet Başsavcısı Özbakır’a Ziyaret
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.