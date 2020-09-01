Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bilinçsizce yakılan ateş itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, sorumsuz vatandaşı ’ateş yakmak yasak’ diyerek uyardı.

Edinilen bilgilere göre; ilçenin Elmatepe Mahallesi’nden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan itfaiye ekibi, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın yol kenarında lastik, motor parçaları ve hurda gibi eşyaları yaktığını gördü. Bilinçsizce yakılan ateşi, otluk alana, çevredeki evlere ve çöp kovasına sıçramadan söndüren itfaiye ekibi; "Böyle şeyler izin alınmadan yakılmaz. Yakma yok zaten. Ateş yakmak yasak. Buradan yayılır evlere gider." diyerek, sorumsuz vatandaşı uyarmayı da ihmal etmedi.

