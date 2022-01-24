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Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde Kış Kampı başladı

24.01.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde Kış Kampı başladı

ANKARA (AA)- Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi'nde (DIGIAGE) Kış Kampı başladı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, DIGIAGE'de oyun geliştirmek isteyen tüm girişimciler için düzenlenen OG22 DIGIAGE Kış Kampına 32 ilden 30 takımdaki 165 girişimci katıldı.

Organizasyon ve mentör ekiplerle 200'den fazla fiziki katılım olan kampa 1500 civarındaki başvurulardan seçim yapıldı.

Fiziki katılımın yanı sıra yaklaşık 900'den fazla çevrim içi katılımın da olduğu kampta, Türkiye’nin ulusal ve global arenada oyun geliştirme ekosistemine kolektif kazanç sağlanacak.

Bilişim Vadisi'nde yoğun şekilde devem eden kamp, 29 Ocak Cumartesi üretilen dijital oyunların yatırımcı ve destekçilerin beğenisine sunulması ile tamamlanacak.

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