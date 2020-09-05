Bilişim Vadisi'nde 100 milyon liralık girişim sermayesi yatırım fonu kuruluyor

Kurum olarak, planlarını teknoloji ile büyüme vizyonu doğrultusunda oluşturduklarını vurgulayan Oran, "Özellikle sanayi hamlesi programı kapsamında kendimizi büyüme modelinin bir parçası olarak kabul ederek, istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık. Teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak, teknokentlerde önemli çalışmalara imza attık. Girişim sermayesi yatırım fonlarımızla yüksek teknoloji ve inovasyon konusunda start-up şirketlere ihtiyaç duydukları fon desteğini sağlamakta tereddüt etmedik." ifadesini kullandı.

Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni"nde konuşan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye'nin geçirdiği bu dönüşümün, yerli ve milli olması gerektiği konusunda toplumsal bir mutabakatın sağladığını söyledi.

Oran, KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara ulaşmaları için kendi kaynakları yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları anlaşmalarla KOSGEB, kalkınma ajansları, teknokentler gibi kurumlarla iş birliklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Oran, Türkiye genelinde 335 organize sanayi bölgesi ve 84 teknokentte, firmaların ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları sunduklarını kaydetti.

-"Bu yatırım fonuyla çok daha önemli projeler için kaynak ayırabileceğiz"

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yatırımcıları arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını aktaran Oran, şöyle konuştu:

"Vakıf Katılım olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz pek çok proje ve desteğin yanında, artık bu yatırım fonuyla çok daha önemli projeler için kaynak ayırabileceğiz. Türkiye'nin teknolojik gelişim ve değişiminde önemli bir rol oynayan Bilişim Vadisi'nin, bu yatırım fonu ile artık çok daha değerli bir pozisyon alacağımıza da inanıyorum. Bu fon sayesinde destekleyeceğimiz pek çok firma ve projenin, yakın zamanda ülkemizin teknolojik değişimine önemli katkılar sunacağını göreceğiz. Bu vesileyle 100 milyon liralık bu fonun kurulmasında bizlerle beraber elini taşın altına koyan Bilişim Vadisi ve Albaraka Türk'e teşekkürlerimi sunuyor, bu vizyoner projenin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."