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Bilişimde açık altyapı çözümleri OpenInfra Day Türkiye 2022'de tartışılacak

04.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 5'incisi İstanbul'da düzenlenecek etkinlik, 11 Ekim'de gerçekleştirilecek - OpenStack Türkiye Temsilcisi Hüseyin Çotuk: - "OpenInfra Day Türkiye 2022'ye kamu ve özel sektörden karar vericilerin de bulunduğu 1.000'den fazla bilişim uzmanı katılacak"

İSTANBUL (AA) - Bulut uzmanlarını, müşterileri ve çözüm ortaklarını bir araya getirerek bilişim sektörünün yeni nesil teknolojileri kullanarak operasyonel maliyetlerini nasıl düşürebileceklerini tartışmalarını sağlayan OpenInfra Day etkinliği, 11 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

OpenInfra Türkiye açıklamasına göre, bilişim dünyası, zorlu Kovid-19 döneminin ardından hızla toparlanırken, OpenInfra Day etkinliği de Türkiye'ye dönüyor.

Bilişim teknolojilerinin geleceğini şekillendiren açık altyapı çözümlerinin masaya yatırılacağı etkinlik, 11 Ekim'de, Foundation resmi desteğiyle OpenInfra Türkiye tarafından İstanbul WoW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Açık kaynak kodlu bulut çözümlerinde lider bulut yönetim sistemi olan OpenStack konusundaki bilgi birikimini arttırmak için başlatılan ve 2019'da "OpenInfra Day"
olarak yeniden adlandırılan organizasyonun bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek.

Berlin'de 7-9 Haziran'da küresel ölçekte düzenlenen OpenInfra Summit toplantısının ardından İstanbul'da düzenlenecek etkinlikte, Türkiye'de bilişim teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek açık altyapı çözümlerinin tartışılması hedefleniyor.

Organizasyonda; OpenInfra Foundation, CERN, Rackspace, Cleura (City Cloud), Vexxhost, Compute Canada gibi pek çok kuruluştan önemli davetliler konuşmacı olarak ağırlanacak. Katılımcılar, OpenStack uzmanlarının, topluluk üyeleri ve üreticilerin yanı sıra bu teknolojileri kullananların tecrübeleri ve yaşadıkları süreçte
öğrendiklerini dinleyecek.

- "Bilişim uzmanlarını bir araya getirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OpenStack Türkiye Temsilcisi Hüseyin Çotuk, OpenInfra Day etkinliklerinin farklı ülkelerdeki teknoloji toplulukları tarafından bölgesel olarak düzenlendiğini ve bilişim uzmanlarını bir araya getirdiğini bildirdi.

"Etkinlik, yeni nesil teknolojiler kullanılarak operasyonel maliyetleri verimli bir şekilde düşürmeyi ve bu doğrultuda açık altyapıları en uygun şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir" ifadesini kullanan Çotuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OpenInfra Day Türkiye 2022'ye kamu ve özel sektörden karar vericilerin de bulunduğu 1.000'den fazla bilişim uzmanı katılacak. Etkinlik, açık altyapıların dünü, bugünü ve geleceğinin enine boyuna tartışılacağı, gerçek hayattaki uygulamaların ve başarı hikayelerinin paylaşılacağı bir platform sunmaktadır. Ülkemizdeki OpenStack ve Ceph kullanıcılarının da yer alacağı etkinlik, tecrübe paylaşımı için önemli fırsatlar sunacak. Tüm katılımcılara ücretsiz olan etkinlik boyunca simultane çeviri hizmetleri de sağlanacaktır."

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