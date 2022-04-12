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Billie Jean King Kupası'nın basın toplantısı düzenlendi

12.04.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: - "Hedeflerimiz var. Teniste dünyanın en iyisi olabilmek için çaba sarf ediyoruz"

Teniste Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I maçları kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda toplam 17 ülke farklı gruplarda mücadele ediyor.

Federasyon başkanı Cengiz Durmuş, organizasyon kapsamında Club Megasaray Otel'de düzenlenen basın toplantısında, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için strateji yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu ifade eden Durmuş, "Tenisin her zaman, her yerde, herkes tarafından oynanabileceğini gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Hedeflerimiz var. Teniste dünyanın en iyisi olabilmek için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, organizasyonda özellikle play-off etabına yükselebilmek için verilecek mücadelenin önemini anlatırken, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise Megasaray Tenis Akademisi olarak yetenekli oyuncuları yetiştirdiklerini belirtip, yüksek talep nedeniyle kort sayısını 50'den 71'e çıkaracaklarını vurguladı.

Milli tenisçilerden Zeynep Sönmez, büyük bir organizasyonu kendi evlerinde oynadıklarını için mutlu olduklarını, kamp yapmak için farklı ülkelere gitmek zorunda kalmadıklarını vurguladı.

Organizasyon 16 Nisan'da sona erecek.

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