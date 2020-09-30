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BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bilgi yarışmalarında başarı elde etmeyi sürdürüyor.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bilgi yarışmasına Türkiye genelinde çok sayıda öğrenci katıldı.

BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor

BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bilgi yarışmalarında başarı elde etmeyi sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bilgi yarışmasına Türkiye genelinde çok sayıda öğrenci katıldı. Kültür varlıklarının bilinirliği, korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde farkındalık oluşturmak için "Ülkemizin Kültür Varlıkları" başlığı ile internet üzerinden düzenlenen yarışmaya BİLNET Kocaeli Kampüsünden de tüm orta öğretim öğrencileri katıldı. Yarışmada öğrencilerden Bilge Balcı 20 soruya toplam 152,314 saniyede 15 doğru cevap vererek İzmit’te 3., Kocaeli’de 17. ve Türkiye genelinde 427. oldu. Mehmet Emin Bayır adlı öğrenci ise 20 soruya toplam 138,705 saniye gibi kısa bir sürede 13 doğru cevap vererek Körfez’de 1., Kocaeli’de 24. ve Türkiye genelinde 780. olarak yarışmayı tamamladı.
BİLNET, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışması’nda da benzer bir başarı sergilemişti. Bilge Balcı, İzmit ve Kocaeli İl 1’ncisi, Türkiye 8’ncisi olurken, Ada Özkemer İzmit ve Kocaeli’de 2.lik elde etti. Türkiye genelinde ise adını 10’ncu sıraya yazdırdı. Mehmet Emin Bayır ise Körfez ilçede 2., Kocaeli’de 6. ve Türkiye’de 109.olarak yine okullarına gurur yaşattı.
Yarışmalarda derece elde eden öğrencilere okul kampüsünde düzenlenen törenle idareciler tarafından sertifikalar ve belgeleri takdim edildi. Okul yöneticiler, yarışmaya katılarak bilgilerini sınayan tüm öğrencilere teşekkür ettiler.

BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor

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