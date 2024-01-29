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BİLSEM’li öğrenciler Kapadokya’yı ziyaret etti

İHA İHA
29.01.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, ’Akdeniz’in Parlayan Yıldızları’ projesi çerçevesinde Akdeniz Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim gören zeki ve üstün yetenekli öğrenciler Kapadokya’yı ziyaret etti.

BİLSEM’li öğrenciler Kapadokya’yı ziyaret etti

Akdeniz Belediyesine ait etüt merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile kültür ve sanat evleri kurslarına katılan kadınları Türkiye’nin çeşitli illerine tarihi, turistik ve kültürel gezilere götüren Akdeniz Belediyesi, bu defa ’Akdeniz’in Parlayan Yıldızları’ projesi çerçevesinde destek sunduğu 35 BİLSEM öğrencisini Kapadokya gezisine götürdü.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Kapadokya gezisinde gönüllerince eğlenen BİLSEM’Lİ çocuklar, ilk olarak gün doğmadan önce Göreme balon kalkış alanına giderek sıcak hava balonlarının hazırlanışını ve gökyüzüne havalanışını izledi. Ardından Kızılçukur Vadisine giderek peribacalarının üzerinden yükselen sıcak hava balonlarını seyreden BİLSEM’Lİ çocuklara sıcak çikolata ve salep ikram edildi.

Yine gün içinde Nazar Boncuğu Ağacı, Avanos Sallanan Köprü ve Avanos Çarşısı ve Kaymaklı Yeraltı Şehri Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar, Tarihi Yeraltı Çarşısı’nda ise çömlek atölyesine inerek çömlek yapımını seyretti. Gün boyu keyifli vakit geçiren çocuklar Güvercinlik Vadisi’nde ise kar savaşı yaparak eğlendi.

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Kapadokya

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