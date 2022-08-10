Bilye eş anlamlısı nedir? Bilyenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamı olan sözcüklerden biri de bilyedir. Bilye eş anlamlısı olan sözcükler ile anlam bozukluğu yaşanmadan cümle kurulabilir. Aynı zamanda günlük yaşamda da bilye ile aynı anlamı taşıyan bu sözcüklerin kullanılması mümkündür. Bilyenin eş anlamlısı birden fazladır. Bu seçeneklerden herhangi biri, cümledeki anlatıma göre bilye yerine kullanılabilir.

Bilye Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bilye genelde cam, metal ve plastikten yapılan yuvarlak cisimlere verilen addır. Tarihi eskilere dayanan bir oyuna da ismini vermiştir. Aynı zamanda raylı sistemlerde bilyeler kullanılır. Bilye kelimesinin eş anlamı da aynı anlama gelir. Bilyenin sözlük anlamı ise sert ve yuvarlak cisimdir. Bilye ile aynı anlamı taşıyan sözcükler şu şekildedir:

Misket

Gülle

Bilya

Bu sözcükler cümle içerisinde bilye sözcüğü yerine kullanıldığı takdirde cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bilye sözcüğü iki ayrı anlam taşıdığı için farklı olarak kullanılabilir. Gülle sözcüğü ise genelde daha büyük ve ağır yuvarlak cisimler için yaygın olarak kullanılır.

Bilyenin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Bilye kelimesi teknik konularda ve günlük yaşamda sık rastlanılan kelimeler arasında yer alır. Yuvarlak, sert cisimler bilye, gülle olarak adlandırılabilir. Misket ise genellikle Ankara yöresine ait olan bir oyun havasına ve eskiden oldukça popüler olan bir oyuncak türü için kullanılır. Bilye ve eş anlamlı kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şu şekilde gösterilebilir;