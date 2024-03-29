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Bin 155 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

İHA İHA
29.03.2024 14:04
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Samsun’da jandarmanın takibi sonucu bin 155 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Bin 155 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırma neticesinde İ.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 155 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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