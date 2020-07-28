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Bin 171 kişiye 585 bin lira nakdi yardım desteği

AMASYA HABERLERİ  | 28.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Kurban Bayramı sebebiyle bin 48 ihtiyaç sahibi vatandaş ile 123 şehit yakını ve gaziye toplamda 585 bin 500 lira nakdi yardım desteği sağlandı.Merzifon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2020 yılı Kurban Bayramı nakdi yardımı kapsamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden aktarılan ödenek doğrultusunda vakfa kayıtlı aktif dosyası bulunan 1048 ihtiyaç sahibi vatandaşa hane başı 500 lira olmak üzere toplam 524 bin lira dağıtıldı.Ayrıca 123 şehit yakını ve gaziye kişi başı 500 lira olmak üzere toplam 61 bin 500 lira nakdi yardım hesaplarına aktarıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Kurban Bayramı sebebiyle bin 48 ihtiyaç sahibi vatandaş ile 123 şehit yakını ve gaziye toplamda 585 bin 500 lira nakdi yardım desteği sağlandı.
Merzifon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2020 yılı Kurban Bayramı nakdi yardımı kapsamında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden aktarılan ödenek doğrultusunda vakfa kayıtlı aktif dosyası bulunan 1048 ihtiyaç sahibi vatandaşa hane başı 500 lira olmak üzere toplam 524 bin lira dağıtıldı.
Ayrıca 123 şehit yakını ve gaziye kişi başı 500 lira olmak üzere toplam 61 bin 500 lira nakdi yardım hesaplarına aktarıldı.

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