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Bin 230 yıllık çınar ağacının bakımı yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.12.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Saraylı Köy Meydanı’nda bulunan Saraylı Anıt Çınar Ağacın tedavi ve bakımını yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük İlçesi Saraylı Köy Meydanı’nda bulunan Saraylı anıt Çınar ağacının tedavi ve bakımını yaptı.

Bin 230 yıllık çınar ağacının bakımı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Saraylı Köy Meydanı’nda bulunan Saraylı Anıt Çınar Ağacın tedavi ve bakımını yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük İlçesi Saraylı Köy Meydanı’nda bulunan Saraylı anıt Çınar ağacının tedavi ve bakımını yaptı. Yapılan çalışma ile bin yıldan fazla yaşı olduğu hesaplanan ağacın gelecek nesillere ulaşması sağlandı.
Gölcük ilçesi Saraylı Köyü meydanında yer alan ve yaşı bin 230 olarak hesaplanan dev çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi edildi. Saraylı köyünün sembolü olan Çınar ağacının tedavisi ve bakımı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapıldı.
Doğal ve kültürel mirasın korunması için büyük titizlikle çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,anıt ağacın korunması ve gelecek kuşaklar için saklanabilmesi amacıyla tedavisini yaptı. Ekipler, ilk olarak ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükleri temizledi. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü.
İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için Park ve Bahçeler ekiplerince kapatma işlemi yapıldı. 35 metre uzunluğunda 14 metre gövde çapındaki bin 230 yaşındaki anıt çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla Çınar ağacının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bin 230 yıllık çınar ağacının bakımı yapıldı

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