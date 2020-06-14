YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bin 300 kişiye psikososyal destek

Bin 300 kişiye psikososyal destek

SAMSUN HABERLERİ  | 14.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri silmek için kurduğu ‘Psikososyal Destek Hattı’ ile bin 300 kişiye destek verdi.Pandemi sürecinde psikolojik ve sosyal anlamda zarar gören vatandaşlar için Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi içinde Psikososyal Destek Hattı oluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının vatandaşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri silmek için kurduğu ‘Psikososyal Destek Hattı’ ile bin 300 kişiye destek verdi.
Pandemi sürecinde psikolojik ve sosyal anlamda zarar gören vatandaşlar için Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi içinde Psikososyal Destek Hattı oluşturuldu. Dört uzman psikoloğun görev yaptığı Psikososyal Destek Hattı ile vatandaşlara, bu süreçte yaşadıkları her türlü kaygı, korku ve stresle başa çıkmaları için destek verildi. Daha çok sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara psikolojik destek verilen hat ile 3 ayda bin 300 kişiye ulaştı.
Psikososyal Destek Hattı ile ilgili bilgi veren Aile Danışma Merkezi’nde görevli Uzman Psikolog Emrah Talay, evde kalarak mücadeleye destek olanlar başta olmak üzere her yaş ve kesime hizmet verdiklerini söyledi. Virüsün vatandaşlarda oluşturduğu psikososyal sorunları azaltmaya yönelik katkı vermeye çalıştıklarını dile getiren Talay, “Bu süreçte yaşadığımız stres, güvensizlik, korku ve kaygıyla birlikte duygularımızı yönetmekte zorlanabilir, aile, evlilik ve dostluk ilişkilerinde yalnızlaşma ve içe kapanma yaşayabiliriz. Çocuklar ve gençlerde kaygı, korku gibi birtakım duygusal ve davranışsal sorunlar da gözlenebilir. Bu ve buna benzer psikolojik sorunlar yaşayanlarla görüşerek, onları psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Karantina sürecinde oluşan yalnızlık ve sıkkınlık hissi ile ebeveynlerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda da uzmanlarımız katkı vermeye çalıştı” dedi.

Hafta içi her gün aranabilir
Bu hizmeti şu anda da verdiklerini söyleyen Uzman Psikolog Emrah Talay, herkesin kendilerine rahatlıkla ulaşabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Psikososyal Destek Hattı kapsamında 0 552 952 98 30 - 0 552 952 98 31 - 0 552 952 98 32 numaralı telefon hatlarımıza ulaşacak vatandaşlarımız, hafta içi her gün 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında uzmanlarla görüşerek psikolojik yardım alabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Demir’in koordinesinde halkımızın gerek fiziki, gerekse psikolojik sağlığı için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Sağlık Müdürü Yemenici aşı uygulamalarında yapılan değişiklikleri anlattı

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Konya’da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

Samsun Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
02:53
Sabah
04:54
Öğle
12:40
İkindi
16:40
Akşam
20:16
Yatsı
22:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Marina Eczanesi
Atakum
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jandarma Komutanlığına Kum Torbalı Sel Önlemi

Jandarma Komutanlığına Kum Torbalı Sel Önlemi

'Kocam porno izleyip benimle...'

'Kocam porno izleyip benimle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.