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Bin 400 kilometrelik iki ilçe kardeş oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.02.2020 15:06 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi ve Muş Malazgirt Belediyesi tarafından imzalanan protokol ile bin 400 kilometre uzaklıktaki iki ilçe kardeş oldu.Gebze Belediyesi ve Malazgirt Belediyesi arasında ‘kardeş belediye protokolü’ Gebze Belediyesi başkanlık makamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından imzalandı.

Gebze Belediyesi ve Muş Malazgirt Belediyesi tarafından imzalanan protokol ile bin 400 kilometre uzaklıktaki iki ilçe kardeş oldu.
Gebze Belediyesi ve Malazgirt Belediyesi arasında ‘kardeş belediye protokolü’ Gebze Belediyesi başkanlık makamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından imzalandı. Gebze Belediyesi ve Malazgirt Belediyesi arasında imzalanan kardeş belediye protokolü törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından iki belediyenin tanıtım filmlerinin gösterildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, “Bu gün imzaladığımız kardeşlik protokolü kağıt üzerinde kalmayacak. Gönül kardeşliğimizi kurduk. Malazgirt’i tanımak için önce ruhunu bilmek gerekir. Ben bu sene 949. yılını kutlayacağımız Malazgirt Zaferine hepinizi davet ediyorum. Malazgirt ruhu kardeşlik, birliktelik ruhudur. Malazgirt sadece bizim değil, hepimizin kültürel mirasıdır” dedi.
Daha sonra konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu toprakları imar eden, yaşatan bir medeniyetin sahipleriyiz. Alparslan gelmeden önce bu topraklarda gönüller fethedilmişti. Fatih’in İstanbul’u fethetmesi milletimiz için bir dönüm noktasıydı. Bütün bunların bir sembolü olarak Malazgirt Belediyemizle kardeşlik protokolümüzü imzaladık. Burada geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak vardır, sahip çıkmalıyız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, protokolün önemine dikkat çekerek, “Biz şanlı, aziz Türk milletinin evlatlarıyız. Bunun üzerimize yüklediği tarihi bir sorumluluk vardır. Bize düşen ise ecdadımızın izinden yürümektir. Anadolu atalarımızın yurt olarak seçtiği topraklardır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklara sahip çıkmalıyız. Tarih bilincimizin gençlerimize aktarılması için bu protokol çok önemli bir fırsattır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Malazgirt’in tarihine ilişkin bilgiler verdi. Protokol üyelerinin hediye takdiminin ardından program hatıra fotoğrafıyla son buldu.

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