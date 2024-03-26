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Bin 500 vatandaşla iftar sofrası

İHA İHA
26.03.2024 11:25
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde TOKİ konutlarında yaşayan bin 500 vatandaş iftar sofrasında buluştu.

Bin 500 vatandaşla iftar sofrası

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe halkıyla iftar sofralarında bir araya gelmeye devam ediyor. TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşla bir araya gelen Başkan Şahin geleneksel ve kalabalık bir sofra düzeni hazırlıyor. Aynı zamanda halkı, Bilecik Şeyh Edebali Tasavvuf Müziği grubunun düzenlediği müzik keyfi ile buluşturuyor.

Oruçların açılması ve yemeklerin yenilmesinin ardından konuşmasını gerçekleştiren Başkan Şahin, "Geleneksel İftar sofralarımızda her gün bin 500 kişiyle iftar açıyoruz. Bugün TOKİ’de mahalle sakinleri ile birlikte iftar açtık. Halkımızla bizleri iftar sofralarında buluşturan Allah’a şükürler olsun. Hepimize afiyet olsun’’ dedi.

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