YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı

Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde online eğitim kursuna başladığı günden bu yana kayıt yaptıran kişi sayısı 99 bin 614’e ulaşırken dünyanın prestijli üniversitelerinden aldığı kursları başarıyla tamamlayan bin 502 kişi de sertifikasını aldı.Beylikdüzü Belediyesi, aldığı online eğitim kurs hibesi ile dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ile büyük bir eğitim atılımı gerçekleştirdi.

Beylikdüzü’nde online eğitim kursuna başladığı günden bu yana kayıt yaptıran kişi sayısı 99 bin 614’e ulaşırken dünyanın prestijli üniversitelerinden aldığı kursları başarıyla tamamlayan bin 502 kişi de sertifikasını aldı.
Beylikdüzü Belediyesi, aldığı online eğitim kurs hibesi ile dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ile büyük bir eğitim atılımı gerçekleştirdi. Yapılan anlamlı iş birliğiyle binlerce kişiye, dünyanın en saygın üniversitelerinden eğitim alma imkanı sağlayan kurslar, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kayıtların başladığı gün olan 23 Eylül’den bu yana, kurs sitesini 10 milyon 681 bin 211 kişi ziyaret etti; 99 bin 614 kişi ise kayıt yaptırdı. Aktif 23 bin 631 öğrenci, uluslararası pek çok prestijli üniversiteden 59 bin 19 kurstan toplam 36 bin 962 saat ders alırken bin 502 öğrenci ise başarıyla kursları tamamlayıp sertifikalarına kavuştu.

“Eğitim merkezli çalışmalarımız sürecek”
Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu söyleyen ve pandemi döneminde online eğitimin öneminin bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Coursera ile önemli ve özel bir işe imza attık. Sürecin tüm aşamalarını takip ediyoruz. Binlerce kişiye, dünyanın önde gelen üniversitelerinden eğitim alma fırsatı sunan nitelikli kurslara, vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Eğitimi merkeze alan çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Nilüfer’de ’öz şevkat ve psikoloji’ atölyesi
Nilüfer’de ’öz şevkat ve psikoloji’ atölyesi

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:54
İkindi
15:54
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.