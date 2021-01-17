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Bin 947 esnaf ‘Konyaaltı esnafım’ çatısı altında buluştu

17.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Bin 947 esnaf ‘Konyaaltı esnafım’ çatısı altında buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘Konyaaltı esnafım’ uygulamasıyla ilçedeki bin 947 esnafı, sipariş siteleri üzerinden ödedikleri yüksek komisyonlardan kurtarmanın yanı sıra küçük esnafın da internet üzerinden satış yapabilmelerine imkan sağladıklarını söyledi.Konyaaltı Belediyesi, değişen alışveriş alışkanlıklarını dikkate alarak ilçedeki esnafa yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘Konyaaltı esnafım’ uygulamasıyla ilçedeki bin 947 esnafı, sipariş siteleri üzerinden ödedikleri yüksek komisyonlardan kurtarmanın yanı sıra küçük esnafın da internet üzerinden satış yapabilmelerine imkan sağladıklarını söyledi.
Konyaaltı Belediyesi, değişen alışveriş alışkanlıklarını dikkate alarak ilçedeki esnafa yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. ‘Konyaaltı esnafım’ isimli uygulamanın detaylarını anlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, uygulamanın çağın gereksinimi ve ortak akıl birliği neticesinde ortaya çıkan bir proje olduğunu kaydetti. Esnaf ile yaptıkları görüşmeler sonrası alışveriş alışkanlıklarındaki değişikliklerin mahalle ve sokak aralarındaki esnafa olumsuz yansıdığına yönelik bilgi aldıklarını belirten Başkan Esen, “Sipariş yöntemiyle alışverişin oldukça yaygınlaştığı, insanların neredeyse bir simidi bile internet üzerinden sipariş verdiği bir noktaya geldik. İnternetten yapılan alışveriş, mahalle ve sokaklardaki esnafı olumsuz etkiledi. Esnafımızla bunun nasıl telafi edeceğimize yönelik istişareler sonrasında esnafın tek tek kendi çabasıyla değil, bütüncül uygulama ile etkin olacağımız düşüncesiyle bu çalışmayı yaptık” dedi.

“Bin 947 esnaf tek çatıda buluştu"
Konyaaltı esnafım uygulamasıyla ilçedeki 1947 esnafın kaydının oluşturulduğuna dikkati çeken Semih Esen, projeyi etaplar halinde sürdürdüklerini açıkladı. Başkan Esen, “Birinci etapta ilçemizdeki 1947 esnafın tespitini yaptıktan sonra onlarla görüşmeler yaptık. Esnafın iletişim bilgileri, yol tarifleri, varsa internet sitelerini uygulamaya yükledik. İkinci etapta da bin 947 esnafın satış yaptığı ürünleri fotoğraflarıyla sisteme yüklendiği ve sistem üzerinden sipariş verebildiği güncellemeler olacak. Bu uygulamayla esnafı, sipariş siteleri üzerinden ödedikleri yüksek komisyonlardan kurtarmış olacağız. Belediyemiz ya da bir şirket esnafımızdan herhangi bir komisyon talep edemeyecek. Esnafımız ücret ödemeden internet üzerinden satış yapabilme imkanına kavuşacak” diye konuştu.

“Esnaf ve halk yeniden buluşacak”
Başkan Semih Esen, uygulamanın esnafın işlerini iyileştirmenin yanında vatandaş ile esnaf ilişkisinin yoğunlaşmasında da katkı koyacağını vurguladı. Esen, “Uygulama, halk ve esnaf arasında sıcak ilişkiyi yeniden tesis edilecek. Sadece ekonomik kaygılarla değil bölgenin sosyal dokusuna da etki edecek güzel bir uygulama ilçemizde olacak. Bu uygulama ile Konyaaltı’ndaki küçük esnaf mahallesindeki hanelere satış yapabilecek. Hem halkın hem de esnafın bu uygulamadan çok memnun olacağına inanıyorum. Uygulama kısa süre içinde halkın hizmetinde olacak. Uygulama Konyaaltı’na hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bin 947 esnaf ‘Konyaaltı esnafım’ çatısı altında buluştu

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