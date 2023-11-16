Bin yıllık ceviz ağaçları sanat eseri bastonlara dönüşüyor

Ahlat ilçesindeki atölyesinde babadan kalma mesleği 40 yıldır devam ettiren baston ustası Refa Gökbulak, bin yıllık kök ceviz ağaçlarından yaptıkları bastonların ilgi gördüğünü söyledi. Her geçen gün baston çeşitliliğini artırıp müşterilerine bu alanda bol çeşitli seçenek sunduklarını söyleyen Gökbulak, Ahlat bastonlarının en belirgin özelliğinin ceviz ağacından yapılması olduğunu ifade etti. Özellikle Hizan ilçesinin kırsalında ve dağlık bölgelerinde yetişen 500 ile bin yıllık kök ceviz ağaçlarını tercih ettiklerini söyleyen baston ustası Refa Gökbulak, satın aldıkları yıllanmış ceviz ağaçlarını depolarında kurumaya bıraktıklarını belirtti. Gökbulak, yıllar geçtikçe kuruyan renk ve desenleri daha belirgin hale gelen ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürdüklerini belirtti. Doğal desenlerinden dolayı bu bastonların en çok tercih edilen bastonlar olduğunun altını çizen Gökbulak, “Bu atölyede baba mesleğimiz olan baston sanatına 40 yıldır devam etmekteyiz. Ahlat bastonlarının en belirgin özelliği ceviz ağacından yapılmış olmasıdır. Bizler de aslından ödün vermeden bugüne kadar ceviz ağaçlarını kullanmaya devam ettik. Ancak ceviz ağaçları çeşitlilik arz etmektedir. Bu ağaçlar 1’den 5’e kadar numaralandırılmıştır. 5 ve 4 dediğimiz numaralı ağaçlar 500 yılla bin yıl arasında değişmektedir. Bu ağaçlar zamana dayanıklı olduğu için bugüne kadar gelmiş ağaçlardır ve yıllandıkça üzerinden yıllar geçtikçe renk ve desenleri çok daha belirgin hale geliyor. Çok karışık desenleri var. Zaten bu nedenden dolayı da üzerine çok fazla motif kullanmıyoruz, tamamen ağacın renk ve desenlerini korumaya çalışıyoruz. Bu ceviz ağaçları dünyanın hiçbir yerinde olmayan ağaçlardır. Kök ceviz dediğimiz bin yıllık ceviz ağaçları sadece Bitlis’in Hizan ilçesine özel bir ağaçtır. Bu ağaçlar çeşitli alanlarda da kullanılıyor. Ama bastonlarımıza çok büyük zenginlik kattı” dedi.

"DEVLET BÜYÜKLERİNE VE YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR"

Bin yıllık ceviz ağaçlarından yapılan bastonların özel tasarımlı bastonlar olduğunu ifade eden Gökbulak, “Bunlara kemikten çeşitli aksesuarlar takıyoruz. Kafasını bazen kemikten bazen gümüşten yapıyoruz. Renk ve desenleri belirgin olanları hiçbir motif yapmadan sade bırakıyoruz. Çünkü müşterilerimizde doğal istiyor. Bizler üzerine vernik de kullanmıyoruz. Mat ve doğal kalması içinde cila ve özel ceviz yağları kullanıyoruz. Ceviz ağacından yapılan bastonlar çok asil bastonlardır. Bizim özel tasarımlı bastonlarımız arasında en fazla talep edilen bastonlardır. Çeşitli devlet büyüklerine özel olarak sipariş veriliyor. Yurt dışına gidiyor. İş dünyasından talep oluyor. Pazar alanında gittikçe payı büyüyor" diye konuştu.

Baston fiyatlarının bin liradan başladığını söyleyen Gökbulak, “Sade bastonlar 4-5 bin lira arasında değişiyor. Çeşitli aksesuar taktığımızda, kafaları kemik ve gümüş olduğunda ve tezhip işleme yaptığımızda bunların maliyeti artırıyor. Onlar da 10 bin ve üzeri fiyatlarla satışa sunuluyor” şeklinde konuştu.

