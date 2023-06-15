YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bina çökmesin diye tahta parçalarıyla güçlendirme yapıp pankartla yardım istedi

Bina çökmesin diye tahta parçalarıyla güçlendirme yapıp pankartla yardım istedi

15.06.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de 1999 yılında hasar alan ve sonrasında bina sakinleri tarafından tahta parçalarıyla güçlendirilmeye çalışılan bir daire sahibi duruma isyan ederek binaya “Bu bina 1999 depreminden hasarlı her geçen gün tehlike arz ediyor yetkililere duyurulur” şeklinde pankart astı.

Bakırköy’de 1999 depreminde hasar alan binanın son hali büyük tehlike oluşturuyor. Binanın bodrum katında bir çok yerde betonlar ve demirler dökülmeye başladı. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarında da çatlaklar bulunuyor. Binanın bodrum katında zeminde çökmeler yaşanınca bina sakinleri bodrum katta ahşap parçalarıyla kendi çabalarıyla güçlendirmeye çalışmaya çalışılsa da kısmi çökmeler engellenemedi. Binanın dış balkon bölümlerinde oluşan çökmeler sonrasında da bazı daire sakinleri balkon altlarına demirler yaparak balkonlarının çökmesini engelledi. Binada oturan bir kısım daire sahipleri binanın kentsel dönüşüme girmesini isterken bazıları da buna karşı çıkınca bina bu haliyle kaldı. Kentsel dönüşümü isteyen bina sakinleri geçtiğimiz yıldan bu yana hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Bakırköy Belediyesi’ne defalarca başvursalar da bir sonuç alamadılar. Son alarak bina da yaşayan Dursun Yücel duruma isyan ederek ederek binanın dış duvarına binanın hasarlı olduğunu ve tehlike saçtığını belirten pankartı astı.

BİNA DA ÇÖKME RİSKİ VAR İNSANLAR TEHLİKENİN FARKINA VARSIN DİYE PANKARTI ASMAK ZORUNDA KALDIM

Bina da çökme riski olduğunu belirten Yücel “Bina 1999 depreminde hasar gördü. Bizde depremden sonra binada güçlendirmeler yaptık. İçerde ve dışarda bu güçlendirmeler mevcut. Bunlar ahşap. Beton ve demirler özelliğini kaybetmiş. Tavan yukardan çökmeye başladı. Ahşap güçlendirmeleri ben koydum. Çünkü binada oturanlar var. Çökme olmasın diye yaptım. Binada en yaşlı benim. Binanın dörtte üçü kiracı. Bina sahibine ait 4-5 daire var. Bende elimden geldiği kadarıyla bina için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Binanın tahliye olmasını istedim ama kimseden ses seda çıkmadı. Binada oturanların bodruma inip binanın halini görmesini istedim inmediler. Yazıyı asmak zorunda kaldım. Bakırköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve emniyetten yetkililer gelip baksınlar. Bir yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasırlı binaları tespit eden ekip oluşturmuş. Binayı gören bu ekip, düzenleyecekleri raporun en geç bir ay sonra elimize ulaşacağını söyledi. Kış mevsimi de geçti ama 1 yıldır böyle bir rapor gelmedi. Sorduk ama bu şekilde bir vurdum duymazlık var. Çözüm olarak binanın dışına pankart asmak zorunda kaldım “ diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttuFilm sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu
Turgutlu’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 yaralıTurgutlu’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 yaralı
Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendiKahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Pamuk eczanesi
Kadikoy
Çinar eczanesi
Kartal
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Aleyna çakirgöz eczanesi
Beylikduzu
Sahil eczanesi
Kadikoy
Arslan eczanesi
Fatih
Ayasofya eczanesi
Fatih
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.