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Bina görevlisi büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak

İHA İHA
29.03.2024 14:06
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Kayseri’de 15 yıldır bina görevlisi olarak çalışan Ferdi Karabacak, Yeni Türkiye Partisi’nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yarışacak.

Bina görevlisi büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak

Adaylığı ile ilgili açıklama yapan Karabacak, “Belediye başkanları yüksek tabakadan görünebilir ama ben bina görevlisi olarak aday oldum” dedi.

Halkın içinde ve halkın bünyesinde bir birey olduğunu söyleyen Yeni Türkiye Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Karabacak, “Ben 15 yıldır Kayseri’de ikamet ediyorum ve bu süre zarfında da bina görevlisi olarak çalışıyorum. Yeni Türkiye Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Başkanlık hikayem şöyle başladı, ben halkın içinde, halkın bünyesinde olan bir insanım öncelikle. Genelde belediye başkanları yüksek tabakadan görünebilir. Bir doktor olabilir, avukat olabilir, iş insanı olabilir ama ben bir bina görevlisinin de belediye başkanı adayı olabileceğini hatta kazanarak belediye başkanı olabileceğini düşünerek halkımın da talepleri üzerine bu yola çıkmış bulunmaktayım. Halkımın istek ve taleplerine benim daha hızlı, daha olgun bir dille cevap verebileceğimi düşünüyorum” dedi.

Karabacak, özellikle öğrenciler ve ulaşımla ilgili sorunlara çözüm getirecek projeleri olduğunu söyleyerek, “Çevre temizliği çok önemli bu durumda. Biliyorsunuz ülkemizde ve Kayserimizde mülteci yoğunluğu var şu anda. Benim de bunlarla alakalı çalışmalarım var. Ulaşımla, ulaşım pahalılığıyla alakalı çalışmalarım var. Hayat pahalılığının Kayseri’deki etkileriyle ilgili çalışmalarım var. Örneğin su giderleri Kayseri gibi bir yerde yüksek. Faturaları bu vatandaşların nasıl ödediklerini, ödeyemediklerini, sularının kesildiğini ben bizzat gördüğüm için bu konuda da çalışmalarım var. Özellikle öğrencilerin ulaşımla alakalı sorunlarını, yemekle alakalı sorunlarını biliyorum. Şu an Kayserimizdeki öğrencilerimiz yemek yeme ile alakalı büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Bunlarla alakalı İstanbul’da yapılan bir çalışmayı da model olarak kullanmak istiyorum. Öğrencilere daha uygun tarifeli daha güzel ev yemekleri hizmeti sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BENİM PROJELERİM GERÇEKLEŞMESİ YÜKSEK PROJELER”

Projelerinin gerçekleşme ihtimali yüksek projeler olduğunu söyleyen Ferdi Karabacak, “Ben direkt halkın gerçek taleplerine cevap vermek istiyorum. Benim aşırı reklam içeren projelerim yok. Hayal olacak, yapılmayacak bir projem yok. Diğer belediye başkan adayları çok projeler sunuyorlar ama bunların ne kadarını gerçekleştirebiliyorlar ne kadarı hayatımızda yer alabiliyor bu tartışılır. Fakat benim projelerim gerçekleşmesi yüksek ihtimalli projeler” dedi.

Yerel Seçim 2024


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