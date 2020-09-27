Bina sahiplerinin atağı bir ton çöp toplandı

Hakkari’nin Pagan Caddesi’ndeki bir binanın sakinleri tarafından rastgele etrafa atılan çöpler belediye ekipleri tarafından toplandı.

Dağgöl Mahallesi Şehit Selahattin İlköğretim Okulu karşısında bulunan Pagan Caddesi üzerindeki bina sakinlerinin rastgele açık alana attığı çöpler tepkilere neden oldu. Okulun tam karşısında bulunan yığınla çöpü temizlemek için harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yokuşlu alanda yer yer zor anlar yaşadı.

Binaların pencere ve balkon katlarından yokuşlu alana atılan çöpleri gören vatandaşlar ise bina sakinlerine tepki gösterdiler. Çöplerin çöp noktalarına bırakılması gerektiğini belirten vatandaşlar, “Okulun tam karşısında yüksek binalar var. Burada kültürlü ailelerin kaldığı söyleniyor. Ancak attıkları çöplerle durumun böyle olmadığı açıkça ortadadır. Eğer bu binalardan caddeye çöp atılıyorsa, bina sakinlerinin birbirlerini uyarması gerekir. Pagan Caddesi sakinlerini duyarlı davranmaya ve belediye ekiplerine yardımcı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Pagan Caddesi’ne giden zabıta ekipleri ise bina sakinlerini çöp atmamaları konusunda son kez uyararak, tekrarlanması halinde ceza keseceğini bildirdi.



